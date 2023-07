Nuoto salvamento: gli atleti del G.S. Vigili del Fuoco di Reggio Emilia fanno incetta di medaglie ai campionati regionali estivi

Si sono svolti presso la piscina di Reggio Emilia i campionati regionali di salvamento estivi,valevoli per la qualifica ai campionati italiani assoluti ed ai campionati italiani di categoria.

La formazione di nuoto per salvamento del G.S. Vigili del Fuoco Reggio Emilia ha

partecipato con 11 atleti, di cui un buon numero di giovani leve che va ad aggiungersi agli

atleti più esperti del gruppo.

Salgono sul gradino più alto del podio Maya Bordugo nei 200 metri nuoto con ostacoli e

100 percorso misto (record personale), che ripete le ottime prestazioni dei regionali

invernali, Elisa Carini nei 50 metri trasporto manichino con un ottimo crono che vale il suo

personale e Matteo Russo nei 100 metri percorso misto categoria junior. Per il settore

maschile vanno a podio: il veterano Enrico Lancellotti, che esordisce nel 100 percorso

misto facendo addirittura il tempo limite dei categoria, Francesco Napoleone, Stefano

Lusoli e Matteo Russo. Per il settore femminile vanno a podio Ammirati Giusy, Sabrina

Colli e Elisa Zanella.

Da sottolineare Elisa Zanella, che con questi ultimi crono chiude il cerchio delle qualifiche

in tutte e sei le specialità del nuoto per salvamento, prima reggiana a raggiungere tale

ambizioso traguardo.

Eccellenti prestazioni anche per Sabrina Colli che ottiene il tempo limite nel 100 misto e

nei 200 superlifesaver, e in una prova tempo nei 50 trasporto manichino ottiene addirittura

il tempo per gli assoluti.

Molto brava Giusy Ammirati che ,oltre al podio, stampa ottimi tempi nei 100 pinne

manichino e nei 50 trasporto manichino.

Alla conclusione di questi campionati regionali, la formazione reggiana del GS VVF “M.

Marconi” andrà ai campionati italiani di categoria con 11 atleti, che si cimenteranno nelle

prove individuali e nelle staffette.

Un ringraziamento speciale al comando provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia, a

“Supermercati Belvedere srl” e al salumifico “Colli”per il costante e prezioso contributo a

supporto all’attività.

Gli allenatori Enrico Cacciamani e Alberto Scolari sono etremamente soddisfatti delle

prestazioni ottenute,alcune veramente di livello assoluto e sperano che i traguardi

raggiunti siano di buon auspicio per il lavoro da svolgere in vista dei prossimi

appuntamenti, che saranno i campionati italiani di categoria a fine luglio in quel di

Chianciano. Agli assoluti di Riccione di fine maggio, il gruppo sportivo ha partecipato con

un numero di atleti record.