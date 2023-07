Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 25 luglio 2023

Nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti sui rilievi centro-orientali al mattino, associati a rovesci o temporali con possibile estensione fino alla costa romagnola. Dalla tarda mattinata possibili temporali in transito sulle zone di pianura settentrionali con nuovo impulso temporalesco nella notte. Temperature minime senza variazioni di rilievo con valori attorno a 21-22 grazi sul settore centro-occidentale e 23-24 gradi su quello orientale. Massime in lieve calo con valori attorno a 30-32 gradi sulle zone di pianura occidentali e 32-34 gradi sul settore centro-orientale. Venti venti moderati o forti da sud-ovest con rinforzi e raffiche molto forti sui rilievi e sulla Romagna. Possibili raffiche anche in associazione ai temporali. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)