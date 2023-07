Pastasciutta Antifascista a Casa Cervi

Martedì 25 luglio 2023 a Casa Cervi a Gattatico torna la storica Pastasciutta Antifascista, la Festa celebrata all’aperto nel Parco “ai Campirossi” nata grazie alla Famiglia Cervi, che festeggiò la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, avvenuti il 25 luglio 1943, offrendo la pastasciutta a tutti i presenti nella piazza della vicina Campegine. Il 2023 è un anno speciale: sono trascorsi 80 anni dall’inizio della Resistenza italiana e dalla storica Pastasciutta dei Cervi.

Ingresso a offerta libera.

Il ricavato delle offerte sarà devoluto alle comunità alluvionate in Romagna

Non occorre prenotazione.

IL PROGRAMMA

La Festa inizierà alle ore 19. A partire dalle 20 sarà distribuita la pastasciutta, come sempre, offerta a tutti. A partire dalle ore 21 sul palco ci saranno i saluti di: Albertina Soliani (Presidente dell’Istituto Alcide Cervi), Giammaria Manghi (Capo segreteria politica presidenza Regione Emilia-Romagna), Giorgio Zanni (Presidente Provincia di Reggio Emilia), Alessandro Spanò (Sindaco di Campegine), Luca Ronzoni (Sindaco di Gattatico), Ivan Pedretti (Segretario Generale SPI-CGIL) e Rosamaria Papaleo (Segretaria CISL Emilia Centrale). A seguire, lo scrittore Marco Cerri presenterà il suo recentissimo volume “La Pastasciutta dei Cervi”, edito da Viella Editrice, disponibile in anteprima la sera del 25, che racconta l’origine e la diffusione della Pastasciutta. Alle ore 21,45 si terrà la premiazione della XXII edizione del Festival di Resistenza – Teatro per la Memoria a Casa Cervi, con la consegna del primo Premio, del Premio del Pubblico e del Premio Gigi dall’Aglio Giuria Under 30. Protagonista sarà poi la musica, con il concerto di Alberto Bertoli, apprezzato cantautore e musicista, figlio d’arte dello scomparso Pierangelo Bertoli. A fine serata, il Dj-set Resistente a cura del deejay Mark Bee.