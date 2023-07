A Limidi di Soliera “TOCCO TERRA” di e con Paolo Bruini e i Tupamaros

Dalla rinnovata volontà di collaborazione tra i due enti, e con l’importante tramite di Libera Carpi, nasce l’idea di portare a Limidi uno spettacolo di grande rilevanza socio-culturale. La Parrocchia San Pietro in Vincoli e il Centro Polivalente Limidi invitano la cittadinanza a partecipare allo spettacolo che verrà messo in scena Domenica 23 Luglio, ore 21:30, all’interno del programma della Sagra Parrocchiale (Limidi di Soliera Via Limidi n. 1144).

“TOCCO TERRA” di e con Paolo Bruini e i Tupamaros, nasce dalla lettura del libro “Io e i miei piedi nudi”, racconto biografico di Ebrima, ragazzo che abbandona il Gambia per trovare una vita migliore. Ebrima affronta un epico viaggio per i deserti africani, sino ad attraversare il mare. Simile ad un eroe dell’antica Grecia, come in una personale Eneide, contro ogni avversità per fondare la sua casa e poterla finalmente chiamare per nome. Lo spettacolo risponde al genere di teatro narrazione e teatro musicato. I brani originali dei Tupamaros intervallano i monologhi di Paolo Bruini che proseguono nella narrazione, generando un dialogo tra attore e musicisti.

Ingresso libero e gratuito.