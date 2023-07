Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 21 luglio 2023

Variabile con alternanza di cielo sereno e sviluppo di nuvolosità cumuliforme con probabili temporali, già dalle prime ore del mattino in transito sulle zone di pianura in prossimità del Po da ovest verso est. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nella sera. Temperature minime attorno ai 23 gradi, qualche grado inferiore nelle aree rurali. Massime in aumento lungo la costa con valori attorno a 32-34 gradi, senza variazioni significative sulle zone di pianura con valori compresi tra 32e 35 gradi. Venti deboli-moderati con temporanei rinforzi sud-occidentali sui rilievi e colline romagnole. Di direzione variabile altrove con forti raffiche associate ai temporali. Mare poco mosso. Dalla sera temporaneamente da mosso a molto mosso al largo.

(Arpae)