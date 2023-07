A Manzolino un nuovo campo multi sport attrezzato

L’ultima settimana di luglio partiranno i lavori di riqualificazione dell’attuale campo da basket di Manzolino, per realizzare un nuovo campo multi sport, che prevede il rifacimento del’area di gioco su un fondo realizzato con materiali innovativi e una superficie in resina colorata, una nuova recinzione, nuovi tabelloni e canestri, panchine e un nuovo impianto di illuminazione a led.

All’esterno dell’area di gioco è in programma inoltre l’installazione di attrezzi per attività di allenamento di cittadine e cittadini con relativa riqualificazione di tutta l’area circostante. Il termine dei lavori, che vedranno un investimento di circa 100mila euro, è previsto entro l’autunno.

“L’intervento prevede la riqualificazione del campo da basket esistente dietro la palestra Don Milani, ora usata anche come parcheggio, che rappresenta ormai una struttura degradata. Con questo intervento si vuole valorizzare tutta l’area sia per un uso scolastico sia come ritrovo per ragazzi e, più in generale, per tutti i cittadini e le cittadine che vogliono praticare una sana attività sportiva” – ha commentato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.

Particolare cura sarà riservata alla nuova pavimentazione del campo realizzata in resina. Si vuole riprendere un famoso progetto “Project Backboard” nato nel 2014 dal noto Daniel Peterson, ex giocatore di basket dei Memphis Grizzlies, che notò lo stato di abbandono di diversi campi da basket sparsi per le città americane. Per ravvivare questi spazi, Peterson iniziò a ristrutturare i campi e con l’aiuto di artisti li trasformo dando loro una nuova identità, landmark urbani colorati.

L’area esterna al campo sarà progettata per l’allenamento di persone di tutte le età. Ciascuna attrezzature sarà dotata di un pannello in metallo per illustrare le modalità d’uso dell’attrezzo e le parti muscolo scheletriche sollecitate nell’esecuzione dell’esercizio.

Ogni attrezzo sarà dotato anche di una scheda d’uso e di un codice QR di riconoscimento che, grazie a un’App per sistemi operativi Android e IOS, sarà in grado di seguire passo a passo l’utente durante l’attività fisica, con dimostrazioni video su come deve essere utilizzato l’attrezzo e permettendo anche di calcolare le calorie consumate in relazione al proprio peso corporeo e le proprie prestazioni.

“Siamo certi che la riqualificazione di un impianto che si trova al centro della frazione di Manzolino con colori e materiali innovativi possa sicuramente attirare giovani e sportivi, aumentando la vitalità dell’area. Le novità introdotte nella zona di allenamento circostante il campo non riguardano solo le strutture in sé ma anche il fatto che verrà offerta la possibilità di fare sport in maniera più consapevole con un occhio sempre attento alla propria salute” – aggiunge l’Assessore allo Sport Leonardo Pastore.