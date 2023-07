Giovedì 20 luglio a Casa Corsini il Consiglio comunale di Fiorano Modenese

Il vice presidente Graziano Bastai ha convocato il prossimo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per giovedì 20 luglio 2023, ore 19.00, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale 83).

La seduta si aprirà con una quattro interrogazioni. Le prime due, proposte dallo stesso consigliere leghista Graziano Bastai, portano come oggetto la nuova modalità di raccolta rifiuti e la manutenzione dei fiumi in riferimento alle ultime esondazioni. Le seconde formulate dalla consigliera Margherita Bastai trattano gli allagamenti di via Cappellano e via Minzoni, e il regolamento dell’area cani. A seguire si voterà: la variazione di assestamento del bilancio di previsione, l’approvazione schema di convenzione per aggiudicarsi il servizio tesoreria, la rettifica dei confini di un’area demaniale in via Nuova del Gazzolo, l’approvazione del contratto riferito ad una nuova cabina elettrica, e infine l’annessione al demanio stradale aree private costituenti sede stradale (intersezione via Crociale e via S. G. Evangelista).

Come sempre, possibilità di assistere in diretta al Consiglio anche in modalità streaming attraverso le pagine Facebook e YouTube del Comune.