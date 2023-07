Un altro passo per la Rocca di Scandiano

Un programma di valorizzazione predisposto e presentato dal Comune di Scandiano, nel quale sono indicate le linee di lavoro che saranno seguite, al termine dei lavori di restauro, per la fruizione culturale e la valorizzazione degli spazi della Rocca dei Boiardo.

Questo il documento firmato nei giorni scorsi al termine del Tavolo Tecnico Operativo, che si è tenuto presso la sede del Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero della Cultura a Bologna e che ha segnato un importante passo avanti nell’iter amministrativo di applicazione del cosiddetto Federalismo Demaniale Culturale. A partecipare all’incontro e a sottoscrivere l’importante atto sono stati i rappresentanti del Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna del Mic, e dell’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Emilia-Romagna – e il Sindaco del Comune di Scandiano Matteo Nasciuti. Presente anche l’assessore al bilancio del Comune, Elisabetta Leonardi.

Obiettivo, per nulla nascosto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nasciuti, quello di ottenere che il complesso della Rocca dei Boiardo di Scandiano possa essere trasferita in via permanente al patrimonio del Comune di Scandiano.

Ad oggi infatti il bene è di proprietà del Demanio, con cui il Comune ha stipulato una convenzione per la sua gestione nel 2007, una convenzione di durata cinquantennale.

“Un incontro che si è svolto in un ottimo clima di collaborazione reciproca, durante il quale è stato riconoscituo che è il Comune a farsi carico degli oneri di custodia, di conduzione, oltre che degli investimenti per interventi di manutenzione e di restauro, quali, ad esempio, i lavori in corso in questo periodo” ha spiegato il sindaco Nasciuti.

“Tale effettivo impegno giustifica secondo noi – ha aggiunto l’assessore Elisabetta Leonardi – il superamento dell’attuale regime a favore di un nuovo strumento giuridico, appositamente previsto dalla legge, che consenta una più efficace programmazione e una più ampia prospettiva su questo straordinario bene culturale”.

La firma congiunta di tale programma – che sancisce un riconoscimento favorevole ai contenuti esposti, ritenuti adeguati alla valorizzazione di un bene importante quale la Rocca dei Boiardo – costituisce il presupposto necessario per il passaggio agli step successivi, che prevedono l’approvazione da parte degli uffici centrali dei due Ministeri coinvolti e la sottoscrizione di ulteriori atti.

“Contiamo in questo modo – ha chiuso il sindaco Matteo Nasciuti – di ottenere, al termine di questo iter, il conferimento del bene al patrimonio del Comune di Scandiano. Comune che dovrà realizzare il programma presentato, valorizzando la Rocca come merita”.