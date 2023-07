La magia del jazz incanta i 1.200 spettatori della rassegna albinetana

Tre spettacoli musicali di altissima qualità; musicisti che hanno fatto e fanno la storia, un pubblico attento ed entusiasta e un’organizzazione perfetta. Questi gli ingredienti che hanno sancito il grande successo dell’edizione 2023 di Albinea Jazz, che si è conclusa ieri sera con il tutto esaurito al parco dei Frassini per la straordinaria esibizione dell’icona del jazz mondiale Peter Erskine: un mito diventato leggenda con i Weather Report e tra i più iconici batteristi della scena jazz. Insieme a lui un quartetto, per la prima volta insieme, composto da mostri sacri come il pianista Alan Pasqua, il contrabbassista polacco Darek Oleszkiewicz e George Garzone, uno dei sassofonisti più influenti e stimati al mondo.

La sera precedente era stato l’immenso maestro della chitarra Bill Frisell a incantare il pubblico accorso a Villa Arnò insieme a Greg Tardy al sax tenore e al clarinetto, a Gerald Clayton al piano e all’organo e a Johnathan Blake alla batteria.

Prima della loro esibizione è stato consegnato il Premio Zelioli al pianista Andrea Papini. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a personalità legate al mondo del jazz ritenute di particolare valore e qualità e in memoria di Roberto, storico protagonista della vita pubblica albinetana e reggiana, oltre che grande appassionato di musica.

Albinea jazz si era aperto lunedì sera con l’esibizione di Linda May Han Oh The Glass Hours.

In totale a 36esima edizione si è conclusa con 1200 spettatori sui tre concerti e la collaborazione di otre 15 volontari che hanno dato un contributo fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Organizzato e ideato dal Comune di Albinea e dal direttore artistico Vilmo Delrio, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il festival ha sostenuto l’attività Apro Onlus, associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente – progetti radioterapia, ospitando per le tre serate un banchetto con possibilità di acquistare gadget e contribuire alla causa, oltre ad essere informati sulle attività dell’associazione.

La rassegna gode del fondamentale contributo di MaxMara, Iren spa, Coopservice, Ferrari International, Plafinger Italia e Milkrite Interpuls. Gli sponsor tecnici sono il Consorzio Parmigiano Reggiano e il Cinema Apollo.