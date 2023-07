Dopo la lunga pausa affidati i lavori per il completamento della scuola media Anna Frank a Castelvetro

Il periodo di vacanza scolastica a Castelvetro coincide con l’avvio di importanti interventi riguardanti l’area del Polo scolastico del capoluogo. Proprio l’occasione della pausa estiva ha favorito l’apertura del cantiere per il completamento della ciclabile di via Destra Guerro, finalizzato alla messa in sicurezza del traffico ciclo-pedonale e al collegamento dell’attuale percorso alle scuole. Per eseguire i lavori è stato istituito un senso unico nel tratto di via Destra Guerro dall’intersezione con via della Costituzione a quella con via Bortolini, con relativo divieto di sosta. L’intervento, pari a poco più di 76.000 euro (in parte finanziati con fondi regionali destinati alla mobilità sostenibile) e fortemente voluto dall’assessore all’Ambiente Ernesto Maria Amico, si concluderà entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Parallelamente, poi, in prosecuzione da via Destra Guerro su via Palona verso gli stessi edifici scolastici, sarà eseguita la sostituzione di tutta la staccionata in legno ammalorata per ulteriori 30.000 euro. Questi interventi – insieme al rifacimento del cortile della scuola Primo Levi per 90.000 euro – vogliono avviare un percorso di riqualificazione del Polo scolastico castelvetrese.

Riqualificazione che vedrà, dopo una lunga pausa, anche il completamento dell’ampliamento della scuola media Anna Frank, per il quale sono stati affidati i lavori, che inizieranno entro la fine di questo mese. «Finalmente si concluderanno i lavori di ampliamento alla scuola Anna Frank – dice la vicesindaca Giorgia Mezzacqui: una situazione complessa che negli ultimi mesi ho cercato di seguire puntualmente e in maniera vigile insieme all’ufficio tecnico del Comune. Le scuole del nostro territorio meritano di più, i ragazzi meritano di avere spazi decorosi di studio e crescita. Una situazione – quella vissuta – difficile e complicata e che non ha sicuramente saputo dare le giuste risposte al mondo scolastico».