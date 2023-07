A Carpi rifinanziati gli sportelli psicologici per gli studenti delle superiori

La Giunta ha deliberato di destinare 15mila euro alla rete degli sportelli psicologici e dei progetti finalizzati al benessere scolastico, da ripartire tra le secondarie di secondo grado e il Centro di formazione professionale “Nazareno” per l’anno 2023-’24. Si tratta di risorse economiche assegnate dall’Ausl per gli interventi di prossimità e dal Tavolo di Piano per il “Progetto Adolescenza”. Proseguono così l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione comunale su questo delicato fronte della salute dei ragazzi, che la pandemia ha per certi versi acuito. L’importo andrà ai seguenti Istituti: Tecnico industriale “da Vinci”, Liceo “Fanti”, Istruzione superiore “Meucci-Cattaneo”, Professionale statale industriale “Vallauri” e appunto il “Nazareno”.

Spiega Davide Dalle Ave, Assessore a Scuola e Politiche Giovanili: « Ribadiamo l’importanza di azioni come queste per continuare e rafforzare la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio su progetti concreti finalizzati al benessere scolastico, alla riduzione del disagio, al contrasto al bullismo e ai fenomeni di discriminazione di genere, importantissimi soprattutto in questi anni di ripresa delle attività dopo le ingenti limitazioni dovute al Covid».

L’importo complessivo verrà ripartito, in continuità con il biennio precedente e come indicato dal “Direttivo Politiche Giovanili”, in base a tre criteri: 6.000 euro rapportati al numero totale degli iscritti nei vari istituti; 5.000 in base al numero delle classi prime; 4.000 in base alla percentuale di abbandono scolastico entro il primo trimestre. I fondi andranno anche a coprire spese per « la riduzione dello stress e la gestione della rabbia», e in particolare agli sportelli di ascolto psicologico organizzati negli istituiti beneficiari, «di libero accesso e aperti a studenti, insegnanti e genitori».