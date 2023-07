Edilizia. Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl Modena: porre fine alla strage di lavoratori

E’ deceduto l’operaio infortunatosi a Limidi di Soliera la scorsa settimana schiacciato tra il camion e i bancali che stava muovendo mediante la gru durante la rimozione di un ponteggio, nel cantiere di una ristrutturazione edile.

“E’ ora di porre fine alla strage di lavoratori in edilizia. Nell’ultimo anno è il quarto infortunio mortale che registriamo in provincia di Modena nel settore edile – affermano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil), Silvio D’Acunto (Feneal Uil) e Cinzia Zaniboni (Filca Cisl) – tutto ciò è intollerabile! Non si può morire di lavoro in una delle province più ricche d’Italia”.

I tre segretari chiedono l’immediata convocazione in Prefettura del “Tavolo sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro” (costituto nel marzo 2023) che vede la presenza di tutte le parti sociali che sono anche firmatarie del Patto regionale sul lavoro e il clima che pone al centro la sicurezza e la qualità del lavoro.

“Nessuno può restare inerme – Istituzioni, Ispettorato e Medicina del Lavoro, Inail, Organizzazioni datoriali e sindacali – davanti a questa drammatica realtà, che fa del settore delle costruzioni il più esposto fra tutti per infortuni gravi e mortali. Chiediamo immediate risposte con controlli capillari e la rigida applicazione delle norme di sicurezza” concludono i sindacalisti di Fillea, Feneal e Filca.