Ebe Vivi compie 103 anni! La visita del sindaco alla ultra centenaria fioranese

Due giorni fa – sabato 8 luglio 2023 – la longeva signora Ebe Vivi, che abbiamo imparato a conoscere già in passato, ha compiuto la bellezza di 103 anni! Così per questa importante occasione il Sindaco Francesco Tosi ci ha tenuto a farle nuovamente visita portando in dono un mazzo di fiori, oltre agli auguri dell’intera comunità. Tosi è stato accolto da Ebe e dai parenti con il classico bensone fioranese, proprio il dolce preferito del Primo Cittadino.

Nata nel 1920 e cresciuta a Fiorano Modenese, in via Delle Vigne, Ebe sposò Gino Boni nel 1945 presso il Santuario della Beata Vergine del Castello. Fioranesi doc entrambi: “na Marasteina” lei, “un Rivatà” lui, nel 2015 hanno festeggiato i 70 di matrimonio insieme. Poi purtroppo lui è venuto a mancare. Ebe ha vissuto infanzia e giovinezza a contatto con la natura, lavorando nei campi. Una volta sposata, si è dedicata principalmente alla cura della casa. Ma è dal suo passato che nasce l’amore per il giardinaggio, davvero una grande passione, insieme a quella per la lettura, l’uncinetto e il liscio. Sabato è stata circondata dall’affetto di nipoti, parenti e amici che hanno festeggiato con lei questo grandioso traguardo!