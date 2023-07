CuraRe Onlus dona un ecografo alla Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia

È stata formalizzata in questi giorni la donazione di un ecografo di ultima generazione del valore di circa 40.000 euro da parte di CuraRe Onlus al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Montecchio diretto da Daniela Viviani.

L’apparecchiatura sarà utilizzata per i controlli di routine delle donne che affrontano la gravidanza, diverse centinaia ogni anno.

Con questo ulteriore gesto di attenzione Curare Onlus conferma il proprio impegno a favore dell’assistenza alle donne e, in generale, all’area materno-infantile.

Ad accogliere e ringraziare Deanna Ferretti, presidentessa dell’associazione, erano il Direttore del Presidio Ospedaliero provinciale Giorgio Mazzi, il Direttore del Dipartimento Materno infantile Giancarlo Gargano, Maria Chiara Rompianesi e Barbara Gilioli, rispettivamente direttore medico del Franchini e direttore del Distretto di Montecchio, insieme alla dr.ssa Viviani e a parte dell’equipe del reparto.

CuraRe Onlus nasce nel 2011 su impulso di diversi professionisti della sanità locale per sostenere la progettazione del MIRE – Maternità Infanzia Reggio Emilia, il nuovo fabbricato i cui lavori di realizzazione sono iniziati da circa un anno e il cui termine è previsto nel 2026. Il nuovo ospedale entrerà nella rete dei servizi sanitari territoriali per divenire punto di riferimento provinciale per i bisogni assistenziali di maggiore complessità e sede di attività di formazione, ricerca e insegnamento.

CuraRe Onlus ha sinora raccolto e donato oltre 800mila euro per la progettazione preliminare e definitiva dell’edificio e per le dotazioni del futuro ospedale.