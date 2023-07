Bologna Città 30, continuano gli interventi per attraversamenti pedonali e ciclabili “rossi”

Nell’ambito degli interventi per la Città 30 continuano i lavori di colorazione rossa di alcune ciclabili, attraversamenti pedonali e incroci della città. Una modalità che rende più evidente la presenza di pedoni e ciclisti e questi spazi più riconoscibili e sicuri, spingendo tutti gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle regole.

Oggi l’intervento ha interessato l’attraversamento Carlo Piazzi in via Azzurra e la ciclabile di via Vetulonia (nelle foto).

I prossimi interventi analoghi riguarderanno: l’intersezione via Azzurra/Vizzani, le ciclabili di via Lidice e di via Pizzardi, tre attraversamenti pedonali nella zona 30 “Fosse Ardeatine” e altri 3 attraversamenti pedonali nella zona 30 “Selva Pescarola”.

Per quello che riguarda la ciclabile di via Saragozza, dopo il problema dovuto al lotto di colore poi rimosso, i lavori procedono e si concluderanno come previsto entro luglio.