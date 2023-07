Imperdibile Notte Bianca sabato a Cadelbosco

L’8 luglio a Cadelbosco torna l’imperdibile Notte Bianca con musica, artisti, balli, intrattenimento, auto e moto d’eccezione: un momento atteso da tutti per socializzare, stare insieme e animare le piazze e le vie che sono da sempre il cuore pulsante di Cadelbosco.

Il programma propone, in piazza XXV aprile, il concerto degli Slings, duo rapper, formato da Prince The Goat e Ibra The Boy, nato a Brescia nel 2016, che in pochi anni ha scalato le classifiche fino al disco d’oro, ai video virali su Tik Tok e al successo delle loro hit da ballare. Una serata, quella degli Slings, che avrà un epilogo con dj e musica da discoteca fino alle 2. Intorno a questo appuntamento che farà divertire tanti ragazzi, si muoverà una serata all’insegna del buon cibo e di tanti punti d’intrattenimento.

A partire dalla cena + bar + dj set al parco dei tigli e dal dj + pizza in zona Los Locos; intrattenimento per bimbi in zona scuola elementare; artisti dell’ingegno a cura di MB Group in zona Credem; ci sarà la scuola di ballo Dream Dancing in piazza Lennon, l’esposizione delle moto del Gruppo Harley in zona Gioiello, il piano bar in zona K2; in zona Rossi, distesa con cena a cura del Comitato Genitori scuola (il ricavato andrà all’Istituto Comprensivo di Cadelbosco per il sostegno all’offerta formativa), con inaugurazione dell’ambulanza della Pubblica Assistenza; in zona nonna Diana ci sarà Tortelloterapia e in zona Perla l’esposizione del gruppo Fiat 500. In zona Monumento ai Caduti, il punto ristoro gestito dall’Anpi Cadelbosco con gnocco fritto, prosciutto e melone, conl’Asp Prisma che organizza la mostra fotografica “Sana e robusta Costituzione (foto di Marco Menozzi)

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cadelbosco con i commercianti e gli artigiani delle Vetrine del Fojonco.