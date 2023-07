Baiso, dal 10 luglio lavori sui viadotti della Sp486

Le violente ondate di maltempo di maggio, oltre a provocare l’alluvione in Romagna e ad attivare numerose frane sull’Appennino da Reggio Emilia a oriente, hanno inevitabilmente finito per ripercuotersi anche sul cronoprogramma degli importanti lavori di messa in sicurezza, per un importo di 2,2 milioni di euro, che la Provincia contava di realizzare questa estate sulla galleria Casa Poggioli e sui tre viadotti della Sp 486R di Montefiorino.

Una strada particolarmente importante registrando il passaggio nei giorni feriali di circa 30.000 veicoli – anche di grandi dimensioni – e interessando non solo i comuni reggiani di Baiso e Castellarano, ma anche quelli modenesi di Montefiorino, Palagano e Frassinoro. Proprio per cercare di ridurre al minimo i disagi, le Province di Reggio Emilia e Modena ed i Comuni avevano condiviso fra di loro – coinvolgendo anche cittadinanza, associazioni di categoria e parti sociali – modalità e tempistiche di un intervento che prevedeva, a partire da giugno, la chiusura della galleria e, contestualmente, i lavori sui viadotti.

Purtroppo le ondate di maltempo che, in maniera estremamente violenta, hanno colpito il territorio di Baiso, hanno provocato anche una serie di smottamenti sulla viabilità alternativa che si era deciso di utilizzare temporaneamente durante i lavori in galleria ed in particolare sulla vecchia statale di Debbia, divenuta strada comunale (via Mandreola, via Gavia, via Debbiola, via Castagnola e via Case Poggioli).

Ai lavori già finanziati per 85.000 dalla Provincia per rendere più agevole e sicuro il traffico su questa arteria – migliorando e ripristinando la pavimentazione stradale in una dozzina di punti, individuati insieme al Comune di Baiso, e modificando la segnaletica orizzontante in prossimità dell’incrocio tra la Sp 33 in direzione Modena e via Casa Poggioli a Lugo – si deve infatti ora aggiungere un ulteriore intervento da 180.000 euro per il disgaggio di una parete franata e la posa di una barriera paramassi, oltre alla posa di gabbionate in un altro tratto di strada poco più a monte.

La necessità di attendere il completamento dei lavori che garantiranno una maggiore sicurezza del percorso alternativo, ha pertanto portato a un rinvio del cantiere nella galleria casa Poggioli a fine agosto: inizieranno invece già da lunedì prossimo, 10 luglio, i lavori di ripristino del calcestruzzo della soletta sul viadotto Saltino con l’ausilio di un by-bridge. La Sp 486R di Montefiorino rimarrà percorribile, anche se – per motivi di sicurezza – dal 10 luglio a senso unico alternato, nei brevi tratti (non più di cento metri) interessati dalle lavorazioni.