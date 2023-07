Il Grupo Compay Segundo domani sera in piazza a Reggio Emilia

Piazza Prampolini si accende mercoledì 5 luglio grazie al ritmo cubano portato in piazza dal Grupo Compay Segundo, praticamente il meglio della scena musicale cubana.

Curato da ATER Fondazione in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia, l’evento porta in piazza “Vivelo” il nuovo album che segna il grande ritorno del Grupo Compay Segundo.

Band musicale nata dopo la morte nel 2003 del mitico Compay Segundo, compositore, musicista e cantante cubano, nonché star dei Buena Vista Social Club, vede i suoi compagni di vita e di palcoscenico continuare ciò che aveva sempre desiderato: “Tocar Música tradicional Cubana!

“Vivelo” è uscito nell’ottobre del 2022 e, per la prima volta nella storia del Grupo, 8 brani originali saranno co-scritti da Salvador Repilado, figlio, bassista e storico direttore musicale di Compay, e da uno degli astri nascenti cubani Maikel Dinza, che ha ricevuto il premio Cubadisco (Cuban Music Victory). Questo nuovo e brillante lavoro segna una svolta nella carriera della band: è più personale, conserva il know-how della musica di Compay e pone Vivelo al centro della musica cubana contemporanea, tradizionale e anche e della musica moderna. Ascoltandolo, lo scontro generazionale è un successo e la scrittura e gli arrangiamenti avvolgono tutto meravigliosamente.

Una scommessa riuscita per “Vivelo” che al Cubadisco 2023 è stato nominato in ben 3 categorie come migliore album dell’anno, migliore produzione discografica e miglior produttore musicale per Maikel Dinza (distribuzione Italia by GOODFELLAS).

MERCOLEDì 5 LUGLIO – PIAZZA PRAMPOLINI – ORE 21,30

GRUPO COMPAY SEGUNDO – De Buena Vista Social Club

In collaborazione con Ater Fondazione Info: 0522-444446 info@palazzomaganni.it – www.ater.emr.it Ingresso libero

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Palazzetto dello Sport “G. Bigi”, via Guasco 8