Alla Fiera di Arceto un susseguirsi di intriganti eventi sensoriali-enogastronomici

L’Accademia dell’Aceto Balsamico Terre di Canossa in occasione della 147° Fiera di San Luigi Arceto 6-10 Luglio, al fianco dell’Associazione di Volontariato Progetto Anziani Arceto, propone ai visitatori il seguente menù:

VENERDÌ 7

Master class sull’erbazzone Reggiano, dalle 19,30 alle 22.00

All’interno del castello, gli chef di Pause Ateliers dei sapori e l’Accademia dell’Aceto Balsamico, mostreranno tutti i segreti per realizzare un buon erbazzone, alla fine della lezione gli stessi partecipanti assaggeranno il risultato, degustando lo stesso erbazzone da loro realizzato, accostato ad un buon vino. Chi vorrà partecipare dovrà prenotarsi, il costo del corso sarà di 20 euro. Chi invece vorrà semplicemente assistere all’evento potrà curiosare liberamente come spettatore.

SABATO 8

Come si assaggia e si valuta il Parmigiano Reggiano?

dalle ore 18 alle ore 20, l’Accademia organizzerà un corso per principianti, su come si assaggia e si valuta il Parmigiano Reggiano.

Il costo del corso (20 euro), sarà interamente donato alle associazioni di volontariato, solo su prenotazione.

Degustazione aceti

Dalle ore 21 in poi, l’Accademia allestirà una degustazione gratuita aperta a tutti, di aceti lungamente invecchiati con piccoli accostamenti aceto / cibo.

DOMENICA 9

Chef Brancatelli in Show

Dalle ore 20.30 Show Cooking dello chef Brancatelli che mostrerà l’esecuzione di dolci abbinabili ad Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. L’evento sarà gratuito e si terrà nel cortile del Castello. Non occorre prenotazione.

LUNEDÌ 10

Impariamo a fare l’Aceto!

Dalle ore 18.00 alle ore 20.00, mini corso sulle tecniche di produzione dell’Aceto Balsamico. Il costo costerà 25 euro e sarà necessaria prenotazione.

Assaggiamo l’Aceto!

Dalle ore 20.30 alle ore 22.00, sempre all’interno del Castello, l’Accademia organizza una serata di assaggi e valutazioni di Aceti lungamente invecchiati, con specifici tavoli di assaggio dedicati a chi non ha mai assaggiato e valutato balsamico. La seconda parte della serata sarà aperta a tutti. I due eventi sono gratuiti.

Per info e prenotazioni: info@balsamicoterredicanossa.eu – tel. 338.2398929.