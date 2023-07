Il funky e il soul di Fred Wesley & The New JB’s inaugurano i concerti di Mundus 2023 a Reggio Emilia

Fred Wesley, ospite di Mundus per la prima volta, salirà sul palco insieme alla sua jazz-funk band, The New JB’s, ultima reincarnazione della band che fu a fianco di James Brown. Trombonista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra ha costruito la propria solidissima leggenda condividendo con “il padrino del soul” il suo periodo creativo più glorioso, è infatti conosciuto in tutto il mondo come uno degli architetti della musica soul e funky e per essere stato il trombonista e il direttore dell’orchestra di James Brown. L’appuntamento del 3 luglio ai Chiostri sarà l’occasione per assistere ad un concerto/ celebrazione della sua carriera lunga più di 60 anni.

Nato in Georgia nel 1943 e vissuto in Alabama, inizia la sua carriera con trombonista per Ike e Tina Turner. Dal 1968 al 1975 è stato arrangiatore, compositore e trombonista di James Brown nonché direttore della sua orchestra, The JB’s, all’epoca di grandi successi come “Say It Loud – I’m Black and I’m Proud”, “Mother Popcorn” e di “Hot Pants”, di cui è stato coautore. Nel carnet di collaborazioni di Fred Wesley ci sono anche altre icone della black music come Clinton e Parker, Count Basie Orchestra, Ray Charles, Lionel Hampton, Randy Crawford, Vanessa Williams, The SOS Band, Van Morrison e altri. Inoltre, è apparso in numerosi documentari su James Brown e la music funky, tra questi il film documentario premio Oscar “Quando eravamo re” (“When We Were Kings”) del 1996, diretto da Leon Gast.

Con Fred Wesley si esibirà The New JB’s composta da: Gary Winters alla tromba, Hernan Rodriguez al sax, Reggie Ward alla chitarra, Vincent Evans a tastiere e piano, Dwayne Dolphin al basso e Bruce Cox alla batteria.

Ingresso unico € 12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

COMUNE DI REGGIO EMILIA – FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Informazioni generali – Tel 0522 444446 – info@palazzomagnani.it – www.palazzomagnani.it

Biglietti

Fondazione I Teatri c/o Teatro Valli – piazza Martiri del 7 luglio 1960, 7

0522 458811 – biglietteria@iteatri.re.it – www.iteatri.re.it

Orari: da lunedì a sabato ore 9.30-12.30 – martedì e mercoledì ore 17-19

Prenotazioni telefoniche: 0522 458854 – lunedì e giovedì dalle ore 14 – 17