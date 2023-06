San Felice sul Panaro: il sindaco interviene su Aimag

«Abbiamo perso un gioiello del nostro territorio, una delle aziende più importanti della Bassa modenese. Adesso Aimag entra in orbita Hera e perderemo quella gestione che fino a ora ha sempre permesso di mettere al centro cittadini e Comuni del territorio. Gli effetti di questa decisione per me incomprensibile non si avvertiranno da subito, ma rischiano di essere molto negativi per la nostra realtà: per i dipendenti dell’azienda, per i servizi erogati ai cittadini e per tutte le imprese della Bassa che lavorano con Aimag.

La governance dell’azienda, che rimane formalmente a guida pubblica, è stata nei fatti unilateralmente “ceduta” a Hera dai Comuni delle Terre d’Argine, di Bastiglia e Bomporto, con l’avvallo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e del Partito Democratico. Il tutto senza nemmeno un momento di confronto con i Comuni della Bassa e del Mantovano, confronto chiesto e mai arrivato. Mi ha poi particolarmente amareggiato l’astensione, al momento del voto, del sindaco di Concordia Luca Prandini, che in questo modo ha spaccato il fronte compatto dei Comuni della Bassa e che ci costringerà a riflettere sulla permanenza di San Felice sul Panaro all’interno dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord».