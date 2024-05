Fiorano, Biagini: La cura del territorio al centro degli incontri coi cittadini che si tengono in queste settimane

“Il tema delle manutenzioni è uno dei primi che vogliamo affrontare. Questa legislatura si chiude con importanti interventi nelle opere pubbliche, la prossima dovrà essere incentrata su investimenti mirati e una grande cura del territorio” . Così il candidato Sindaco del Centrosinistra Marco Biagini interviene sul tema delle manutenzioni ordinarie.

“Ne stiamo parlando in questi giorni coi cittadini negli incontri programmati nei quartieri: c’è da intervenire per le riparazioni che servono – sottolinea Biagini – adoperarsi nelle manutenzioni, nella sistemazione costante degli asfalti, dei marciapiedi, dell’illuminazione, di parchi pubblici e spazi verdi. Il rapporto coi cittadini che fanno segnalazioni deve essere diretto e prioritario: non si può sempre rispondere sì, certo, ma serve precisione, tempestività e franchezza nei confronti di chi chiede un intervento manutentivo”.

Si passera quindi a investimenti mirati, liberando risorse, personale ed energie da dedicare ad una maggiore cura del territorio.

“E’ innegabile – dichiara Marco Biagini – che gli uffici comunali, in questa legislatura che si chiude, siano stati impegnati su progettualità complesse: la prossima sarà da dedicare alla cura del territorio, alle manutenzioni, agli interventi di sistemazione ordinaria. Ci sarà naturalmente spazio per investimenti mirati, a partire dal nuovo Polo scolastico di Spezzano, ma vogliamo realizzare una programmazione capillare di risistemazione: quartiere per quartiere, proponiamo interventi alla cittadinanza e concordiamo soluzioni migliorative”.

L’attenzione non sarà solo sulla programmazione degli interventi da fare ma anche sulla qualità dei lavori. “Se per ottenere interventi curati in alcuni casi dovesse servire la supervisione di personale del Comune – conclude Biagini – la metteremo in campo”.