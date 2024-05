Il 9 maggio riprendono le escursioni gratuite e aperte a tutte le età “Qua la mano…l’Appennino c’è”

Giovedì, 9 maggio, con una camminata alla scoperta dei borghi di Giandeto e di Croveglia, riparte il progetto “Qua la mano…l’Appennino c’è”, escursioni gratuite per tutte le età, per conoscere meglio il territorio, accompagnati da guide ambientali.

Il progetto riparte dopo le prime esperienze, molto apprezzate, del 2023, e anche quest’anno vede collaborare diverse associazioni di volontariato dell’Appennino: Effetto Notte, Centro comunale Casa cantoniera di Casina, il Circolo Acli di Leguigno, i Lupi dell’Appennino reggiano, Val Tassobbio Aps, VillaCultura, Amici del Castagneto matildico di Marola. Il progetto vede il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Dunque si riparte giovedì, 9 maggio, con ritrovo alle ore 15.30 presso il cimitero di Giandeto, per una passeggiata della durata di circa 3 ore complessive, che partendo dal paese caratterizzato da alcune importanti strutture di origine alto medievale, e dalla bellissima chiesa di San Paolo, arriverà fino a Croveglia, piccolo borgo fortificato citato fin dal 1218,che conserva molte delle sue caratteristiche ambientali e architettoniche antiche, stretto fra il Monte Novella ed il Monte Arno, affacciato con le sue torri massicce verso il fondovalle Tresinaro.

Il calendario di escursioni proseguirà nelle prossime settimane, sempre con partenza alle 15.30 e sempre con durata complessiva attorno alle 3 ore: il 16 maggio, con ritrovo nel parcheggio dell’Osteria Il Monte di Pantano, si arriverà nei borghi di Branciglia e Valcava; il 30 maggio ritrovo alla sede della Polisportiva Montalto per andare alla scoperta di Montalto e il Monte Duro; il 30 maggio ritrovo all’ex caseificio di Montale di Sotto per conoscere i borghi di Montale, con visita alla Corte dei Gherardi, e la valle del Tassobbio; giovedì 6 giugno ci si troverà al parcheggio del Parco giochi di Cerredolo dei Coppi, per un itinerario che porterà verso la stessa Cerredolo, Cavandola e il Monte Tesa; infine il 13 giugno ritrovo al Mulino di Leguigno, per conoscere questa bellissima località e i suoi dintorni.

Per informazioni: telefono o whatsapp 349 4433017, info@effettonotte.it, www.effettonotte.it.