Per i 600 anni della Contea scandianese anche un ebook fotografico in favore degli orfani dell’Arma

Tra le varie iniziative proposte per i seicento anni della Contea di Scandiano, l’Associazione Nazionale Carabinieri Scandiano, con il patrocinio del Comune, ha promosso la realizzazione di un fotobook digitale in favore degli orfani dell’Arma. Un’opera, con immagini di Fabio Catti e testi di Marco Capriglio, che si propone come un viaggio tra i monumenti, i luoghi e le curiosità simbolo di Scandiano.

“Storie, vite e ricordi. La mia Scandiano vista da dietro un obiettivo” è scaricabile gratuitamente dal sito della Biblioteca Comunale “G. Salvemini” di Scandiano. Un’iniziativa lodevole e significativa, che unisce la valorizzazione del patrimonio culturale locale alla solidarietà e alla beneficenza.

Il presidente dell’ANC scandianese Ciro Di Girolamo ha devoluto personalmente le offerte in denaro degli sponsor all’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (ONAOMAC), organo che si propone di assistere gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri caduti in servizio di qualsiasi grado.

Il lavoro è scaricabile gratuitamente dal sito della Biblioteca di Scandiano al link: https://biblioteche.provincia.re.it/biblioteche/biblioteca-comunale-di-scandiano/ebook-storie-vite-e-ricordi/