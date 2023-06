Il Questore Burdese accoglie gli agenti neo assegnati

Il Questore Burdese, unitamente a Dirigenti, Funzionari e personale di staff, ha accolto il personale neo assegnato alla Questura di Modena, che ha raggiunto la sede tra il fine settimana e ieri mattina.

23 i neo assegnati che, al netto dei rituali avvicendamenti, vedono 12 agenti a potenziamento dell’organico, come da Piano annuale ministeriale di progressivo incremento delle risorse umane della Questura di Modena.

17 sono Agenti in prova, che hanno prestato giuramento nei giorni scorsi nelle rispettive Scuole di Brescia, Piacenza, Cesena, Trieste, Spoleto e Nettuno, al termine del 220° e 221° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. Gli Agenti in prova del 221° Corso hanno prestato giuramento a Nettuno alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Gli altri operatori sono Agenti già effettivi da alcuni anni, che possono contare su importanti professionalità maturate presso altre Questure, Torino e Genova, e articolazioni della Polizia Stradale, Vipiteno (BZ), Trieste. Tra il personale effettivo neo assegnato, anche due Vice Sovrintendenti di comprovata esperienza in materia di Polizia Giudiziaria e Polizia Scientifica.

Si tratta di risorse preziose che verranno impiegate in primis in servizio di Volante, sia all’Ufficio Prevenzione Generale nel capoluogo che presso i Commissariati di P.S. distaccati, in attività di controllo del territorio, in servizi di vigilanza, nonché presso l’Ufficio Passaporti e l’Ufficio Immigrazione, in ragione delle attuali maggiori esigenze nel settore rilascio titoli e nel settore espulsioni.

In particolare, 6 Agenti sono stati assegnati a potenziamento organico degli uffici periferici, segnatamente 3 al Commissariato di P.S. di Carpi e 3 al Commissariato di P.S. di Sassuolo.

Al termine di un momento di presentazione ed informazione, che si è svolto ieri nell’Aula “Emanuele Petri”, nel corso del quale sono state enucleate le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia, il Questore Burdese unitamente a Dirigenti e Funzionari, ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro.

L’elevata preparazione e la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio, poiché tutti hanno scelto elettivamente Modena quale sede di assegnazione, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio.