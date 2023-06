Domenica attese 10.000 persone a Carpi per il “Concertozzo” di Elio e le storie tese

Sono attese oltre diecimila persone al “Concertozzo” di “Elio e le storie tese”, domenica sera in piazza dei Martiri: una data unica, che la band milanese per il 2023 ha deciso appunto di fare a Carpi, e che ha registrato da tempo il “tutto esaurito”.

«Carpi è pronta ad accogliere il “popolo” del “Concertozzo”, più di diecimila persone che arriveranno nella nostra città da ogni parte d’Italia tornando a riempire piazza Martiri a distanza di alcuni anni dagli ultimi grandi concerti ospitati prima che la pandemia cambiasse, fortunatamente per un periodo limitato, le modalità di organizzazione e fruizione della musica dal vivo – commenta il sindaco Alberto Bellelli – Siamo contenti e orgogliosi che gli “Elio e le storie tese” abbiano scelto la nostra città e la nostra piazza per un evento unico nel suo genere capace di abbinare l’indubbia qualità e il talento artistico della band milanese ad una finalità benefica che ha contraddistinto il Concertozzo anche nella sua prima edizione. Motivo in più per essere soddisfatti e per non vedere l’ora di “scendere in piazza” per una serata che si preannuncia tutta da vivere».

La piazza sarà chiusa fin dalle ore 10:00 e sarà interdetta a tutti: potranno accedere solo gli spettatori paganti (dalle ore 18:00), e potranno transitare solo veicoli di soccorso o a servizio del concerto, nella corsia riservata e presidiata che sarà creata sul lato portico – portico che sarà invece normalmente accessibile ai pedoni.

Ecco alcune informazioni di servizio:

ORARIO – L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21:00.

BIGLIETTERIA – La biglietteria (in caso di eventuali rinunce di biglietti che saranno quindi rimessi in vendita prima del concerto) si trova di fronte al duomo e aprirà alle 18:00, mentre il “Ritiro accrediti” è disponibile dalle ore 19:00.

ACCESSO – Il varco per accedere all’area del concerto sarà di fronte al duomo, lato corso Cabassi, e verrà aperto alle 19:00.

DISABILI – L’accesso per spettatori con disabilità sarà invece organizzato all’angolo opposto della piazza, cioè lato via Berengario.

SERVIZI – Dentro l’area del concerto sono previsti servizi igienici (gabinetti chimici) e punti ristoro come furgoncini gastronomici (cosiddetti “truck food”).

DISTESE – Le distese dei bar che si affacciano sulla piazza saranno temporaneamente rimosse, come in precedenti occasioni (esercizi pubblici aperti).

PALAZZO DEI PIO – In seguito al “Concertozzo”, domenica 2 luglio saranno chiusi per l’intera giornata il Museo, la biblioteca Loria, gli uffici InCarpi e – già da sabato pomeriggio – il Museo-Monumento al Deportato.

VIABILITA’ – Dalle 15 alle 24 previste diverse modifiche alla viabilità nei pressi dell’area concerto. In particolare, divieto di transito e di sosta in corso Fanti (tra l’intersezione con via S.Chiara e piazza Martiri), via Matteotti (tra via Gobetti e piazzale Re Astolfo), via Mazzini (tra via Matteotti e via Nova), corso Cabassi (tra intersezione con via Petrarca/via Carducci/piazzale Dante e piazza Martiri).

Previsto il solo divieto di transito in via San Bernardino da Siena (tra via Trento Trieste e corso A.Pio), corso Pio (intersezione con via Mazzini) e in via Bruno, via Manunzio, via XX Settembre, via Sardegna (tratti compresi tra corso Cabassi e via Battisti).

Previsto il solo divieto di sosta in via Berengario (tra via Rovighi e via Treno Trieste), via Trento Trieste (tra via S.Bernardino da Siena e via Berengario) e via Petrarca (sul lato ovest dal civico 13 all’intersezione con corso Cabassi).

PIAZZA DEI MARTIRI – La piazza sarà di nuovo percorribile nella mattinata di lunedì 3 luglio.