“Notti Ducali” tre giorni di musica e cabaret in piazza Roma a Modena

Antonello Venditti e Francesco De Gregori in concerto domenica 25 giugno; Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, per la prima volta insieme sul palco, lunedì 26; il pianista e performer Dardust in un live multimediale martedì 27 giugno. È tutto pronto per “Notti Ducali Live”, la nuova rassegna estiva promossa dal Comune di Modena e organizzata da Studio’s programmazione spettacoli, con il sostegno della Fondazione di Modena, che si svolge in piazza Roma, sullo sfondo del Palazzo Ducale a partire, appunto, da domenica 25 giugno, primo appuntamento dell’Estate modenese 2023.

I dettagli della rassegna sono stati presentati questa mattina, venerdì 23 giugno, con una conferenza stampa in piazza Roma alla quale sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, che ha sottolineato l’intenzione di consolidare il progetto nel tempo, e Marcella Pelati di Studio’s. Alla presentazione hanno partecipato anche i rappresentanti di Conad Nord Ovest, Gruppo Hera e Bper Banca che hanno contribuito a sostenere la manifestazione.

“Notti ducali” è un nuovo format per Modena, pensato per unire linguaggi culturali diversi, in modo da raggiungere pubblici differenti e un target il più ampio possibile, e per valorizzare spazi e luoghi storici.

Domenica 25 giugno, la rassegna si apre con il concerto evento di due dei più amati cantautori italiani, Antonello Venditti e Francesco De Gregori che portano anche a Modena la reinterpretazione dei loro grandi classici. Ad accompagnarli sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Roberta Palmigani al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Alessandro Canini.

Lunedì 26 giugno, Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi, i tre comici più rappresentativi dell’Emilia Romagna, portano a Modena i loro cavalli di battaglia con momenti di interazione e autentica improvvisazione, in uno spettacolo che parla a un pubblico trasversale attraverso un linguaggio che coniuga teatro, canzone e commedia.

Per entrambi gli spettacoli ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili (che si possono acquistare sui circuiti Ticket one, Boxer Ticket, Ticketmaster, Vivaticket). L’accesso a piazza Roma sarà possibile a partire dalle 19.30. Per informazioni e per prenotare posti riservati alle persone con disabilità è necessario scrivere una mail a Studio’s (studios@studiosonline.it).

Martedì 27 giugno, “Notti ducali” si rivolge al pubblico più giovane portando a Modena il “Duality tour” di Dardust, pseudonimo di Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati dalla nuova generazione. Un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari divisa in un primo atto per piano solo tra le pareti di un interno giapponese e l’avvicendarsi delle stagioni, e un secondo con l’elettronica al centro e un paesaggio dinamico sullo sfondo tra visual, manga e ispirazioni che corrono dall’omaggio a Miyazaki a Ryūichi Sakamoto.