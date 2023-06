Due persone coinvolte in altro incidente, stamane a Cervarolo di Villa Minozzo

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7:00 sulla SP9 tra Gazzano e Cervarolo di Villa Minozzo dove, per cause in corso di accertamento, un’autovettura Fiat Multipla è uscita di strada finendo in una scarpata. Due i feriti, una donna di 69 anni, trasportata all’Ospedale di Parma con l’ausilio della eliambulanza e ricoverata in codice di massima gravità, e un uomo di 70 anni, trasportato all’Ospedale di Castelnovo Monti in condizioni meno gravi. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti e i volontari di Frassinoro.