Con Knotfest e Pantera, inizia la stagione di BolognaFiere per Parco Nord e l’Arena Joe Strummer

L’era targata BolognaFiere di Parco Nord inizia all’insegna della musica Metal con i KNOTFEST ITALY (25 giugno) e THE RETURN OF THE GODS FESTIVAL (2 luglio, con i riuniti PANTERA headliner) che porteranno decine di migliaia di appassionati nell’ Arena Joe Strummer.

Dopo la sottoscrizione tra Comune di Bologna e BolognaFiere spa, della concessione di ”Parco Nord’’, inizia una nuova stagione per questo importante spazio e polmone di verde cittadino. Si tratta di 23 ettari di terreno compreso tra via Stalingrado, via Romita e via Zambeccari, un’area di enorme interesse strategico per il Gruppo per le grandi potenzialità in termini di accoglienza e realizzazione di grandi eventi. Il Gruppo BolognaFiere ha già iniziato ad investire per rendere l’intera area funzionale, sicura ed attrattiva. Due i filoni di intervento previsti: il primo dedicato alla rete idrica ed elettrica del Parco; il secondo, la riqualificazione dell’Arena Joe Strummer.

Quest’ultima, al momento è considerata il vero asset del compound in grado di generare un ritorno in termini economici e di visibilità per la città, vedrà un progetto organico graduale di restyling per realizzare una tra le più importanti arene naturali in Europa, con una capienza di oltre 30.000 spettatori. Un’occasione imperdibile per gli organizzatori di eventi che qui troveranno le più performanti soluzioni tecnologiche per la produzione di concerti e spettacoli in genere, dotata nel backstage di uffici di produzione, camerini, bagni, docce, catering. Una particolare attenzione sarà data alla sicurezza interna ed esterna attraverso una rete di videosorveglianza sia durante gli eventi che nei giorni off, che coprirà non solo l’Arena ma tutto il Parco Nord. Il programma di interventi prevede il ripristino di tutte le torri faro presenti per rendere il Parco sempre illuminato con un impianto di ultima generazione con fari a LED a basso consumo energetico.

Il “nuovo” ParcoNord sarà un polmone di verde dove i cittadini troveranno la migliore offerta nel campo dello sport, dello spettacolo, degli eventi, dell’intrattenimento per le famiglie.

La Direzione è stata affidata a Pier Giovanni Ricci che vanta esperienze pluriennali nel campo della gestione di Impianti di Pubblico Spettacolo, quali Palamalaguti, Autodromo Imola ed RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia.

I due eventi musicali che aprono la nuova gestione sono organizzati da VERTIGO che conferma l’impegno per l’ambiente, riproponendo due eventi totalmente plastic free: non circolerà plastica monouso, sarà impiegato il bicchiere riutilizzabile e ancora una volta l’acqua sarà disponibile gratuitamente per tutti i partecipanti.

KNOTFEST ITALY – 25 giugno 2023

SLIPKNOT, Architects, Amon Amarth, I Prevail, Lorna Shore, Nothing More, Bleed From Within, Destrage.

Apertura cancelli ore 10:30 – Inizio concerti ore 12:00 –

THE RETURN OF THE GODS FESTIVAL – 02 luglio 2023

PANTERA, Kreator, Behemoth, Elegant Weapons, Coroner, Fleshgod Apocalypse, Vektor, Sadist.

Apertura cancelli ore 10:30 – Inizio concerti ore 12:15