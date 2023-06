Crowdfunding, domande fino al 27 giugno

Fino a martedì 27 giugno è possibile partecipare al bando che nasce per aumentare la partecipazione attiva delle comunità, principalmente su tematiche sociali e culturali. Il Bando Crowdfunding 2023 promosso dalla Fondazione di Modena, con la collaborazione di CSV Terre Estensi e il supporto tecnico di Rete del Dono che metterà a disposizione la piattaforma online per la raccolta fondi e i servizi di formazione, consulenza e accompagnamento necessari alla realizzazione delle campagne di crowdfunding, ha fra gli scopi principali quello di ampliare le competenze delle organizzazioni del territorio nella realizzazione dei progetti e nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

Attraverso il Bando saranno selezionati fino a cinque progetti che potranno così attivare la propria campagna di crowdfunding sulla piattaforma www.retedeldono.it e partecipare al percorso di formazione e accompagnamento a cura di Rete del Dono. Per l’intera durata della campagna di raccolta fondi, inoltre, Fondazione di Modena, Rete del Dono e Centro Servizi per il Volontariato offriranno supporto nell’attività di comunicazione.

Al temine delle campagne di crowdfunding Fondazione di Modena raddoppierà le donazioni raccolte fino a un importo massimo pari a cinque mila euro per ciascun progetto e coprirà, per ottimizzare le donazioni raccolte, i costi di utilizzo della piattaforma e quelli di commissione sulle singole transazioni.

Al Bando possono partecipare oltre agli enti del terzo settore anche scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado. Le domande devono essere presentate entro le ore 13 del 27 giugno, seguendo tutte le info a disposizione sul sito di Fondazione di Modena.

Il crowdfunding, modalità di raccolta fondi attraverso piattaforme online dedicate che consentono a singole persone e organizzazioni di donare somme di denaro per realizzare specifici progetti, è uno strumento sempre più utilizzato, capace di attivare nuove risorse rafforzando il legame tra organizzazioni e comunità territoriali e virtuali. Attraverso il bando è possibile finanziare progetti in grado di generare un impatto positivo per la comunità locale, che rientrino nelle aree Persona, Cultura, Pianeta e nelle relative sfide indicate nel Documento Strategico di Indirizzo 2021-2023 della Fondazione di Modena.