Un arresto e una segnalazione per detenzione di stupefacenti durante i controlli dei carabinieri della Compagnia di Sassuolo

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno intensificato i controlli con servizi straordinari mirati a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, anche tra i più giovani. I controlli sono stati concentrati nelle zone pubbliche e nelle aree verdi di alcuni comuni dell’Unione del Distretto Ceramico e delle Terre dei Castelli.

Nel corso di tali servizi, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, poco dopo la mezzanotte, hanno fermato un 32enne straniero che si aggirava per le vie del centro in sella ad una bicicletta. Il giovane, sottoposto al controllo, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e la persona segnalata amministrativamente alla locale Prefettura.

I Carabinieri della Stazione di Prignano, coadiuvati da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Modena, nei confronti di un 34enne, per il reato di minaccia a pubblico ufficiale ed evasione. L’uomo, il 15 giugno scorso, era stato denunciato dai Carabinieri di Prignano sulla Secchia per il reato di minaccia pubblico ufficiale ed in data 18 giugno per il rato di evasione, per aver violato la misura degli arresti domiciliari. La persona arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.