Tre giornate con la Fiera di Soliera, dal 23 al 25 giugno

Soliera è tutta mobilitata per accendersi di energia e allegria durante la 169ª edizione della Fiera, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno: tre giornate che comprendono la festa (e la notte) del 24 giugno di San Giovanni Battista, il patrono della cittadina dei Campori.

La Fiera è anzitutto la sua atmosfera, il gusto di passeggiare tra stand informativi in cui le associazioni del territorio si presentano e rinnovano il loro esserci, talvolta anche in forma ironica, e mercatini di vario genere così come attraverso esposizioni all’aperto (automobili e motociclette d’epoca) e al chiuso (la mostra di quadri e sculture nel Castello Campori).

Piazza Lusvardi sarà come di consueto la platea più congeniale per i grandi eventi serali. Quest’anno l’evento di apertura del 23 giugno spetterà alla Bruno Lugli Orchestra, la storica banda di Soliera per il concerto che non t’aspetti: una full immersion nella più scatenata (e raffinata, malgrado l’impronta pop) dance music degli anni ’70. Sabato 24 giugno ecco arrivare sul palco i formidabili Extraliscio, il gruppo capitanato da Mirco Mariani. Un manipolo di musicisti strepitosi con il senso del gioco intatto e un indomabile temperamento romagnolo. E dopo la Romagna, sarà l’Emilia a farla da padrone nella serata di chiusura del 25 giugno con lo show, offerto da Cna, “Vado al massimo (con Vasco e la Ferrari)”, condotta sul filo dell’ironia e dell’arguto storytelling dal giornalista Leo Turrini con la musica live di Giordano Mazzi.

La Locanda del Tortellone, promossa dalla Compagnia Balsamica di Soliera, quest’anno si farà trovare in via Marconi. E saranno da non perdere gli assaggi di tortellone, il cui ricavato andrà in parte ai territori alluvionati nello scorso mese di maggio. Lungo via Roma saranno esposte le auto storiche a cura dell’Historic Motor Club, mentre le vespe e le moto d’epoca si potranno ammirare in via Marconi e in via Rimembranze, a cura del Moto Club Oca Bigia 2. Torna anche il Gran Luna Park nell’area di via Mazzini e si rinnova l’appuntamento in piazzetta don Ugo Sitti con il concerto delle Corali “Do, Re, Mi, Fa, Soliera dal sacro al profano”.

In via IV Novembre bimbi e adulti potranno giocare grazie allo Scombussolo, un furgone carico di giochi in legno, di sfida, di abilità e d’ingegno, mentre in piazzetta Don Ugo Sitti e in giro per il centro si potrà assistere a spettacolini di strada che sono dei veri gioielli: il 23 giugno alle 21 “la corda” di Gera Circus, il 24 giugno con “la cucina errante” di Claudio e Consuelo, il 25 giugno con “Hit my heart” di Gaia Ma.