Riforma dello sport, convegno a Cadelbosco Sopra con Coni e Regione

Il Comune di Cadelbosco, in collaborazione con il Coni di Reggio Emilia, organizza per mercoledì 21 giugno alle 20.45, nella sala del consiglio comunale in Municipio, un importante incontro dedicato alle Associazioni Sportive: “La Riforma dello Sport. Quale futuro per le società sportive?”.

Interverranno Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna; l’avvocato Barbara Foroni, fiduciario provinciale Coni e avvocato di diritto sportivo; la dottoressa Cristina Morselli, commercialista ed esperta in società sportive ed enti del terzo settore. Coordinerà la serata Mauro Davoli, assessore alle attività sportive del Comune di Cadelbosco. “Come assessore allo sport – spiega Davoli – ho ritenuto molto importante organizzare questo incontro informativo con esperti del settore. La riforma dello sport, che entrerà presto in vigore, andrà a cambiare sostanzialmente l’attività dell’associazionismo sportivo. La nuova regolamentazione introduce elementi di significativa novità per quanto riguarda diversi aspetti: l’esenzione da costi ed adempimenti per lavoratori sportivi con compensi fino a 5mila euro, il tema dell’assicurazione per i lavoratori del settore, il diverso trattamento tra grandi e piccole realtà e i parametri per definirle, le modifiche al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Tanti temi, quindi sono all’ordine del giorno e vogliamo contribuire ad informare tutti i soggetti interessati, per rendere più agevole possibile il passaggio al nuovo quadro normativo”.