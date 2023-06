La Notte Blu di Sasso Marconi: mercoledì 21 giugno serata di festa per le vie del centro

A Sasso Marconi la notte si tinge di blu: mercoledì 21 giugno la Notte Blu torna ad animare le vie del centro cittadino con musica dal vivo, bancarelle cariche di delizie per il palato, mercatini, assaggi e intrattenimenti.

La festa inizia alle 19 e prosegue per tutta la serata coinvolgendo i partecipanti con un’esplosiva miscela di suoni, profumi, sapori e un colore dominante, il blu, a collegare idealmente i diversi punti del centro cittadino.

Durante la “Notte Blu”, suoni e note musicali riecheggeranno ad ogni angolo della città. I bar del centro proporranno dj set e musica live, da ascoltare sorseggiando un cocktail o un aperitivo. Musica anche in Piazza dei Martiri con le band “Vocenera” e “Ultima revisione”, mentre in via del Mercato e via Stazione si ballerà a ritmo di country (con i Country Village) e samba, con l’esibizione delle ballerine brasiliane del gruppo “Sambeleza Bologna”. Al Robbi Cafè, invece, animerà la serata Giorgio Comaschi con le sue gag.

Arricchiscono il programma l’esposizione di moto a cura del “Moto Club” Sasso Marconi e di Harley-Davidson/auto USA, il mercatino dei creativi in viale Kennedy e l’angolo dedicato alla magia e cartomanzia in Galleria Marconi, mentre per i più piccini ci sono i giochi della tradizione e i Lego nella Piazzetta del Teatro e il luna park nella Piazzetta del Mercato.

Tante le delizie per il palato. Per tutta la sera si potranno degustare crescentine, tigelle, borlenghi, salsiccia e patatine, crepes, gelati, bomboloni, birra e arrosticini (nello stand di “A Tutta birra Sassofest”), le rosette alla mortadella di Pro Loco, gli hamburger dell’Osteria di Colle Ameno, le birre artigianali del Birrificio Petroniano e le proposte gastronomiche dei ristoratori del territorio, mentre la centrale Piazza dei Martiri ospiterà i banchi dei produttori locali, il punto ristoro della parrocchia San Pietro e i Laboratori del gusto di Slow Food, con degustazione di salumi e formaggi abbinati ai vini delle cantine locali e ai prodotti da forno della chef stellata Aurora Mazzucchelli. Chiuderanno la Notte Blu 2023 un brindisi in piazza e il taglio della torta blu offerta dalla Pasticceria della Piazza.

I negozi del centro resteranno aperti per tutta la serata, così come l’infopoint a cura di infoSASSO.