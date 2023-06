“Sette domeniche d’estate” a Sasso Marconi

Parte a Sasso Marconi il ricco programma di intrattenimento culturale dell’estate, che prevede una serie di spettacoli all’aperto nel capoluogo e nelle frazioni cittadine. Si inizia questo fine settimana e si prosegue fino a fine agosto, per 18 serate complessive di spettacolo all’insegna della clownerie, del teatro circo, della musica e del teatro d’attore: una proposta per tutti i gusti e per tutta la famiglia, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione Ca’ Rossa.

Ad aprire la programmazione è la rassegna “Sette domeniche d’estate” che propone sette serate di spettacolo nell’arena estiva del Giardino Gimbutas (il giardino su cui si affaccia la Biblioteca comunale, nel centro cittadino) e nella pista da ballo del Centro sociale di Borgonuovo. Dal 18 giugno al 30 luglio, la domenica sera, si alterneranno spettacoli di teatro circo (con acrobazie, virtuosismi e divertenti giocolerie), letture sceniche e spettacoli di teatro d’attore dove poesia, musica e comicità si mescolano e si fondono, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso racconti di vita quotidiana, storie, favole e miti del passato.

Si comincia domenica 18 giugno con “Adagio con brio”, uno spettacolo sulla terza età rivolto a persone di tutte le età. Nel Giardino Gimbutas del capoluogo, tre musicisti (Maurizio Piancastelli, Irene Rugiero ed Enrico Bandini) e quattro attori (Silvia Cavina, Paolo Giuffrida, Marina Mazzolani e Silvio Mezzadri) porteranno in scena tante diverse situazioni di vita, alcune buffe, altre più nostalgiche, in un gioco di evocazioni amplificato dalla musica.

La domenica successiva (25 giugno) il primo appuntamento a Borgonuovo: “Cometa Circus”, compagnia formata da Claudia Franco e Cristian Trelles, intratterrà il pubblico con una performance di circo contemporaneo, caratterizzata da evoluzioni acrobatiche, giocolerie con gli oggetti ed equilibrismo su corda e ruota Cyr.

Inizio spettacoli: ore 21 – Ingresso gratuito

Aggiornamenti sul programma estivo saranno disponibili sul sito internet www.comune.sassomarconi.bologna.it