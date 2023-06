Altro incidente a Vergato, muore un 30enne

Un uomo di 30 anni ha perso la vita, ieri intorno alle 18.30, in un incidente stradale lungo la SS64 – Porrettana, km 61,300 in comune di Vergato. L’incidente ha visto coinvolte due autovetture. Il personale dei Vigili del fuoco ha operato per estricare l’uomo dalle lamiere ma, nonostante i soccorsi, il personale del 118 non ha potuto che constatarne il decesso. Ferite di media gravità per l’altra persona coinvolta, un uomo di 82 anni ricoverato al Maggiore di Bologna. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.