Carpineti, visite guidate al sito archeologico di Monte Sassoso

Il 17, 18 e 19 giugno 2023 si terranno le Giornate Europee dell’Archeologia, un importante appuntamento internazionale organizzato per l’Italia dal Ministero della Cultura DG Musei, volto ad avvicinare appassionati di storia e semplici curiosi al mondo della ricerca e della tutela del patrimonio archeologico, in primo luogo con visite guidate sul campo.

É in tale e prestigiosa circostanza, che figurerà nel programma ufficiale degli eventi anche la Visita Guidata a Monte Sassoso, in località Ceriola di Carpineti, organizzata dal Comitato Scientifico del CAI Sezione di Reggio Emilia, col patrocinio del Comune di Carpineti, con la locale Biblioteca di Carpineti , con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Bologna e le prov. di Reggio Emilia, Modena e Ferrara.

Le istituzioni preposte stanno riservando molta attenzione e valore alle ricerche archeologiche, avviate in quel sito dal Comitato Scientifico CAI di Reggio Emilia, con il coordinamento SABAP; ricerche, che hanno portato alla scoperta, su questa propaggine rocciosa -in posizione suggestiva- di un insediamento fortificato medievale databile tra il XIII e il XIV secolo, di cui prima si ignorava completamente l’esistenza e la cui identificazione storica è tuttora oggetto di approfondimenti. Tre sono le campagne ufficiali già realizzate (i nuovi step, riprenderanno nei prossimi mesi).

Accompagnati dai volontari del Comitato Scientifico CAI, la visita guidata si snoderà salendo per un breve percorso nell’area boschiva circostante, fino a raggiungere le strutture murarie già messe in luce, dove le informazioni dettagliate sulle ricerche in corso verranno fornite dalla Dott.ssa Monica Miari della Soprintendenza e dalla Dott.ssa Anna Losi, archeologa del CS CAI.

Il notevole interesse per l’iniziativa -in primo luogo da parte della comunità carpinetana e delle zone limitrofe- è già stato rilevato fin dallo svolgimento dell’affollatissima conferenza di presentazione del febbraio scorso. Per regolare l’afflusso alla visita guidata è stato stabilito un numero massimo di 60 partecipanti, con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA tassativamente entro mercoledì 14 giugno 2023 (ore 12,00) a: Biblioteca di Carpineti – via G. Di Vittorio, 8 – CARPINETI (RE) – 0522.718086 – biblioteca@comune.carpineti.re.it – fornendo (per motivi assicurativi) nome, cognome, data di nascita, n. cellulare.

Orari biblioteca: lunedì, martedì, mercoledì: 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30 • giovedì: 15.00 – 18.30 • sabato: 9.00 – 12.30.

(sabato 3 giugno la biblioteca resterà chiusa).

Costo iscrizione: GRATUITA per i soci Cai – 2 euro per i non soci Cai

Il ritrovo è fissato per sabato 17 Giugno alle h. 9,00 presso il Parco Pubblico di Carpineti, in Largo Alpini, 1; con successivo trasferimento (con mezzi propri) a Ceriola c/o ingresso Sentiero 618N “Sassi Ceriola”. Il rientro è previsto entro le h. 12,30.

