Alessandro Coletta e Cecilia Sala chiudono Ennesimo Film Festival

È in procinto di concludersi la nona edizione di Ennesimo Film Festival ospitata a Fiorano Modenese. Oggi, domenica 5 maggio, Cecilia Sala aprirà la serata di chiusura e di premiazione ufficiale.

Durante la giornata sono state riproposte, e continueranno fino al tardo pomeriggio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 le esperienze virtuali di Ennesimo Film Festival, che metterà a disposizione dei partecipanti la realtà aumentata dei VR al BLA, e il Gonfialone in Piazza Ciro Menotti per i più piccoli sempre allo stesso orario. In successione, sempre al BLA, stamattina sono state proposte due diverse proiezioni: alle 10 Dalla via Emilia al West e alle 11.30 Worldiwide; nel pomeriggio, alle 15, è il turno di War Game. Dalle 15.30 alle 18.30 saranno riproposti i laboratori per la fascia di età tra i 3 e i 10 anni in Ludoteca Barone Rosso, mentre alle 17, al BLA, si terrà il seminario con Alessandro Coletta, Direttore della Missione COSMO-SkyMed, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. A seguire proiezione dei corti della Selezione Spazio. La chiusura è fissata alle 20.30: Cecilia Sala, grande ospite, aprirà la serata al Teatro Astoria, a cui seguiranno le premiazioni ufficiali. L’ingresso è libero e gratuito; non è quindi necessaria la prenotazione.