Il Castello Campori illuminato di rosso per la Giornata del Donatore

Mercoledì 14 giugno, dal tramonto in avanti, le mura del Castello Campori che affacciano su piazza Lusvardi verranno illuminate di rosso come omaggio alla Giornata mondiale del donatore di sangue. Alle ore 20 in piazza Fratelli Sassi, è in programma la consegna delle medaglie d’argento ai donatori più assidui dell’Avis Soliera, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’Avis provinciale. La serata prevede anche l’accompagnamento musicale dal vivo.

La Giornata mondiale del donatore di sangue (“World Blood Donor Day”) è stata introdotta nel 2004 dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il 14 giugno è stato scelto in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore del sistema AB0 nel 1900, e co-scopritore del fattore Rhesus. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone alla donazione di sangue o di plasma, un gesto di altruismo e di vitale importanza, particolarmente in situazioni di emergenza.