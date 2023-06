Vezzano sul Crostolo è “comune amico delle api”

L’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, con delibera consigliare del 17 maggio u.s., ha aderito a “Comuni amici delle api”, un’iniziativa di alto valore etico, ambientale ed economico finalizzata alla realizzazione di un percorso fatto di molteplici azioni per informare e sensibilizzare sulla necessità di proteggere e sostenere le api e l’apicoltura come fattori fondamentali per preservare la biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare.

“Negli ultimi anni inquinamento e pesticidi hanno causato una enorme riduzione delle api. È nostro compito informare i giovani sul ruolo importantissimo che le api hanno nel mantenimento della biodiversità, sensibilizzandoli alla loro tutela — dichiara l’Assessore all’Ambiente Mauro Lugarini. – Nei prossimi mesi andremo a definire una serie di azioni la maggior parte delle quali rivolte ai ragazzi che, nel corso della Festa dello Sport delle scuole medie e l’ultimo giorno di scuola alle elementari, hanno ricevuto un sacchettino con le sementi di fiori particolarmente ‘amati’ dalle api, al fine di incentivare la ricostituzione di un ambiente ‘accogliente’ per loro”.

L’iniziativa “Comuni amici delle api” si fonda sul presupposto che la messa in rete degli attori a var livelli – agricoltori ed apicoltori, istituzioni, soggetti economici, cittadinanza e altri ancora – rappresenta la spinta necessaria per invertire la tendenza del declino delle api e per promuovere un percorso di tutela e valorizzazione dell’apicoltura.

Nel prossimo anno scolastico nuove iniziative verranno promosse dal Comune con il coinvolgimento degli apicoltori del territorio. Tante altre le azioni che l’Amministrazione Comunale può mettere in campo: riduzione dell’uso di erbicidi nella manutenzione degli spazi verdi, pianificazione del verde pubblico inserendo specie vegetali gradite alle api, e molto altro.