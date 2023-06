Sasso Marconi 2023: tre incontri per presentare le opere pubbliche e i grandi interventi di riqualificazione del territorio

Al via una serie di incontri pubblici promossi dall’Amministrazione comunale per presentare le grandi opere che verranno realizzate nei prossimi anni grazie ai fondi del PNRR ricevuti dal Comune di Sasso Marconi.

Tre incontri per condividere con cittadini, associazioni e realtà produttive le idee e le proposte progettuali alla base dei diversi interventi, che puntano a riqualificare zone strategiche del territorio (come il centro cittadino e l’area ex Alfa Wassermann a Borgonuovo), ridefinire le tipologie di utilizzo di fabbricati dismessi (come l’ex scuola elementare di Pontecchio), potenziare le infrastrutture per il turismo e la mobilità sostenibile (con la realizzazione del tratto di Ciclovia del Sole che attraverserà Sasso Marconi e altri importanti interventi) e concretizzare progetti attesi da tempo come le nuove scuole e il completamento della Nuova Porrettana fino a Casalecchio.

Il primo appuntamento, in programma giovedì 8 giugno alle 18.30 presso la Sala comunale Renato Giorgi, è dedicato agli interventi di riqualificazione previsti nel capoluogo con un focus sui progetti che riguardano le scuole, l’ampliamento della Casa della Salute, la riqualificazione estetica ed energetica del Municipio e del Teatro comunale e la riqualificazione della piazza cittadina.

Partecipano il sindaco Roberto Parmeggiani e la Giunta comunale.

Gli incontri successivi sono in programma il 27 giugno (riqualificazione di Borgonuovo) e il 6 luglio (itinerari e nuove infrastrutture per il turismo).

“Con questi incontri vogliamo condividere con i cittadini, il tessuto associativo e le realtà produttive del territorio i tempi di realizzazione, le idee e i punti di forza alla base delle diverse proposte di riqualificazione prima di procedere alla progettazione definitiva”, spiega il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani. “Si tratta di interventi importanti e attesi da tempo, che contribuiranno a caratterizzare in modo significativo l’assetto della città e che potremo finalmente andare a realizzare grazie al lavoro di reperimento fondi svolto negli anni passati”