Organizzate dal locale Centro Polivalente, a Limidi di Soliera partono le iniziative estive

Questa sera, martedì 6 giugno, alle ore 21.30 al Centro Polivalente di Limidi di via Papotti 18, lo spettacolo del MAGO BRYAN inaugura il programma delle iniziative per trascorrere piacevoli serate estive.

A seguire giovedì 8 giugno MUSICA CON DJ ROBBY, sabato 10 giugno SAGGIO DI PATTINAGGIO, martedì 13 giugno MERCATO DEI BAMBINI, sabato 17 giugno SERATA PAELLA, eccetera.

La programmazione prevede serate per i mesi di giugno e luglio. Aggiornamenti sono visibili su Facebook cercando: centro polivalente di limidi a.s.d.

Le iniziative sono tutte ad ingresso gratuito.

Durante le serate sarà possibile effettuare consumazioni nello stand gastronomico di volta in volta funzionante (in alcuni casi è necessaria la prenotazione). Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3496376320.

Alcune iniziative sono organizzate col contributo della Fondazione Campori di Soliera.