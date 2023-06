A San Felice sul Panaro arrivano i “Giochi in comune”

I martedì 13,20 e 27 giugno si svolgeranno a San Felice sul Panaro i “Giochi in comune”, presso lo stadio di via Costa Giani, 1/5 dalle 20 alle 23. A fronteggiarsi nei “giochi di una volta”, saranno nove agguerrite squadre: Anffas, Fosforescenti, Boomer Alle’s, Ausl 118 ini, Majorettes Blue Star, Coro 1.130, Quelli di…Crescere Insieme, Pro Loco, Gli Schiva Sas.

Tutti i team in gara sono composti da otto partecipanti di età compresa tra i 16 e 60 anni, di San Felice e dei Comuni limitrofi. Saranno premiate: la squadra più vincente, quella più inclusiva e quella più Boomer. Premio speciale anche per la squadra con la miglior tifoseria. I concorrenti saranno chiamati a misurarsi con “Palla con la balla”, “Strizzami l’acqua”, “Salta, salta sin parar” e altre prove originali e divertenti. Ogni squadra sarà “seguita” da due arbitri che verificheranno tempi e corretta esecuzione dei giochi. Una inflessibile giuria, poi, composta dal sindaco Michele Goldoni, da giornalisti e da rappresentanti di Ausl e Pro Loco, deciderà i vincitori sulla base dei punteggi riportati. Verrà allestita un’area food and drink gestita dalle associazioni cittadine.

Le tre serate saranno animate da dj. Organizza il Comune di San Felice con la collaborazione di Ausl e Pro Loco e il sostegno di alcuni sponsor.

«Con questa iniziativa – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Elisabetta Malagoli – abbiamo voluto regalare un po’ di leggerezza e allegria in un momento così difficile per la nostra regione, cercando di coniugare la diffusione di sani stili di vita con inclusività e divertimento. Ogni squadra avrà la possibilità di condividere conoscenze, competenze ed esperienze ma anche, dubbi ed incertezze, per portare a termine il proprio obiettivo che è quello di divertirsi. Per questo invitiamo tutti i sanfeliciani e non solo, a venire a tifare per la propria squadra e ad assistere ai giochi perché sono davvero tante le sorprese che abbiamo preparato».