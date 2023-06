Weekend a Palagano “Col passo a tempo di chi sa ballare”

Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023, all’interno della cornice naturale del Parco di Santa Giulia a Monchio di Palagano, si terrà il secondo evento dal vivo “Col passo a tempo di chi sa ballare” promosso dall’omonima associazione, per potenziare l’attrattiva dell’appennino attraverso un evento concerto con band del panorama musicale italiano come Modena City Ramblers, Punkreas e Gang.

Saranno presenti l’associazione “Amici del museo di Montefiorino” e l’associazione “Stella tricolore” con un progetto che unisce la natura e la storia, infatti sarà allestito un vero campo partigiano come al tempo della resistenza sul Monte di Santa Giulia, oltre alla presenza di stand gastronomici e produttori locali.

Per il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia «questo evento ha il duplice scopo di promuovere l’attrattività del territorio e avvicinare i giovani ai luoghi della Memoria, perché si può fare cultura e ricordare le nostre radici anche attraverso eventi culturali, artistici e “Col passo a tempo di chi sa ballare” vuole proprio parlare alle nuove generazioni con l’attenzione di tenere viva la memoria che quei luoghi custodiscono».

Per Giovanni Braglia, presidente dell’associazione «Uno dei nostri grandi obiettivi è quello di creare un forte legame con tutte le associazioni del territorio, proprio per questo abbiamo coinvolto diverse associazioni fondamentali per il volontariato di Palagano: i Maestri ciacciai palaganesi, la Polisportiva di Monchio e l’associazione Salgada di Boccassuolo. Importanti come e forse più delle associazioni sono le attività del territorio, quelle che ogni giorno cercano di andare avanti nonostante le difficoltà, portando attrattiva e turismo. Abbiamo quindi invitato due realtà locali di produzione e vendita di vino e birra: la Cantina del Frignano e il Birrificio Appennino, oltre alla collaborazione con il Ristorante di Santa Giulia e diversi alberghi e ristoranti locali che hanno voluto contribuire alla nostra causa».

L’evento è gratuito e prevede, tra l’altro, un servizio navetta gratuito per raggiungere il parco di Santa Giulia direttamente da Monchio, oltre a parcheggi gratuiti e la possibilità di campeggiare con la tenda direttamente nella zona del parco.