Modena Basket in Serie C. Baracchi, “è uno splendido traguardo”

“È uno splendido traguardo a cui siete arrivati grazie al talento, all’impegno e alla costanza; ma anche grazie al lavoro, a volte più nascosto però non meno importante, degli allenatori e dello staff tecnico”. Così l’assessora allo Sport Grazia Baracchi si congratula a nome dell’Amministrazione comunale, in una lettera inviata alla società sportiva, con Modena Basket dopo la recente promozione in serie C. Nei giorni scorsi, infatti, il club che ha sede nella palestra comunale Ferraris di via Divisione Acqui si è imposto nei playoff di serie D contro Villanova Basket Tigers e ha conseguito il diritto di partecipare nella prossima stagione sportiva al campionato di quarta serie.

Lunedì 5 giugno, alle ore 19, è in programma alle Ferraris un evento celebrativo della promozione; all’appuntamento organizzato da Modena Basket, società fondata nel 2020, partecipa anche l’assessore a Cultura, Politiche giovanili e Città universitaria Andrea Bortolamasi. L’iniziativa è aperta a tutti.