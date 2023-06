Festività 2 giugno: vademecum Iren per la raccolta dei rifiuti

In concomitanza delle festività di Venerdì 2 Giugno, a Reggio Emilia e provincia i servizi di raccolta rifiuti porta a porta verranno eseguiti secondo quanto riportato sui calendari in dotazione a ciascuna utenza. Saranno garantite regolarmente la raccolta del rifiuto indifferenziato, del rifiuto organico e del rifiuto vegetale (Giroverde), mentre potranno subire variazioni altre frazioni di rifiuto differenziato (ossia plastica, vetro, barattolame e carta): le raccolte verranno infatti anticipate o posticipate secondo le regole definite nei medesimi calendari.

I centri di raccolta rimarranno chiusi nella giornata di Venerdì 2 Giugno. Verrà sospesa anche la distribuzione dei materiali di consumo per le raccolte presso il Punto Ambiente Mobile di Reggio Emilia.

Venerdì 2 Giugno il Call Center Ambientale 800 212607 resterà chiuso come pure i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale. E’ comunque possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio accedendo al portale www.servizi.irenambiente.it

Restano comunque attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation alle quali è sempre possibile conferire i rifiuti.

NUOVI CALENDARI DI RACCOLTA PER CADELBOSCO DI SOPRA

Novità per i calendari di raccolta dei cittadini di Cadelbosco di Sopra: dal prossimo 5 giugno verranno cambiati i giorni di raccolta per alcune frazioni di rifiuto. Cadelbosco di sopra si avvale, sin dal 2012, di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta che ha consentito, nel tempo, non solo di migliorare la vivibilità e il decoro urbano, ma anche di ridurre notevolmente la quantità prodotta di rifiuti indifferenziati.

Grazie al costante impegno e alla preziosa collaborazione dei cittadini, il dato della raccolta differenziata ha raggiunto a Cadelbosco percentuali significative, attestandosi a circa l’81%. Al fine di ottimizzare e rendere ancor più efficace il servizio porta-a-porta, sono stati individuati alcuni accorgimenti che potranno migliorare ulteriormente la gestione della raccolta.

Per questi motivi, da lunedì 5 giugno 2023 verranno introdotte modifiche al calendario di raccolta che prevedono la variazione dei giorni di raccolta per alcune frazioni di rifiuto.

Rifiuto residuo indifferenziato – MERCOLEDÌ

Organico – MERCOLEDÌ E SABATO

GiroVerde – VENERDÌ (invariato)

Ai cittadini di Cadelbosco di Sopra, assieme ad una lettera di presentazione, è in consegna il nuovo calendario in cui sono riportati i giorni di esposizione dei contenitori, che dovranno sempre essere custoditi in area privata ed esposti su suolo pubblico, a partire dalla sera prima del giorno indicato per lo svuotamento.

Si ricorda che nel Comune di Cadelbosco di Sopra è attivo il servizio gratuito di Ritiro Rifiuti Ingombranti a domicilio: per poterne usufruire è necessario prenotare un appuntamento a nome dell’intestatario del contratto rifiuti chiamando il Numero Verde 800 212607; oppure prenotando online attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it, alla voce Rifiuti Ingombranti.

Si rammenta inoltre che per i rifiuti voluminosi ed ingombranti sono attivi i Centri di Raccolta del Comune di Cadelbosco, che si trovano in Via Bellini (Cadelbosco di Sopra) e in Via Quarti (Cadelbosco di Sotto). L’utilizzo dei Centri di Raccolta è GRATUITO: possono usufruirne utenze domestiche e, solo per rifiuti assimilabili agli urbani, le utenze non domestiche.

ORARI – Centro di Raccolta di Cadelbosco di Sopra, Via Bellini

Ora legale: lunedì 9.00/12.00 – 17.00/19.00, martedì, giovedì e venerdì 9.00/12.00, mercoledì 10.00/16.00, sabato 9.00/12.00 – 16.00/19.00.

Ora solare: lunedì 9.00/12.00 – 14.30/17.30, martedì, giovedì e venerdì 9.00/12.00, mercoledì 10.00/15.30, sabato 9.00/12.00 – 14.00/17.00.

ORARI – Centro di Raccolta di Cadelbosco di Sotto, Via Quarti

Ora legale: dal lunedì al venerdì 16.00/18.00, sabato 9.00/12.00 – 16.00/18.00. Ora solare: dal lunedì al venerdì 15.00/17.00, sabato 9.00/12.00 – 15.00/17.00.

Per informazioni o segnalazioni è a disposizione il Servizio Customer Care Ambientale 800 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. E-mail: ambiente.emilia@gruppoiren.it