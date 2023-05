San Felice sul Panaro: raccolta di prodotti per la Romagna

Una raccolta di prodotti per la pulizia da destinare alla popolazione della Romagna. L’iniziativa si svolgerà a San Felice sul Panaro venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, dalle 9 alle 13, a Ricommerciamo, presso il negozio ex sede della merceria Selica. I prodotti richiesti, e non altri, sono: secchi, scope, guanti, spugne, igienizzanti, detersivi, sacchi del pattume. Organizza il gruppo “Aiuti per la Romagna”, composto da Amministrazione comunale, volontari e associazioni cittadine, costituito nei giorni scorsi a San Felice con lo scopo di coordinare aiuti e interventi per i territori devastati dal maltempo.