Cavriago: dal 2 al 4 giugno torna Orticelli Ribelli, l’appuntamento dedicato ad ambiente, diritti e cultura

Dal 2 al 4 giugno 2023 a Cavriago torna Orticelli Ribelli, il festival dedicato ai piccoli gesti rivoluzionari in materia di sostenibilità, ambiente, cultura e diritti organizzato dal Comune di Cavriago in collaborazione con Multiplo Cavriago e una rete di oltre venti associazioni e realtà del territorio, con il finanziamento della Regione Emilia-Romagna e la sponsorizzazione di Iren, Arbizzi e Solimè. Tre giorni di eventi, incontri, laboratori, concerti, spettacoli ed attività per piccoli e grandi promossi all’interno del parco del Multiplo, che vedranno protagoniste – tra gli altri – l’attrice Serena Dandini, la scrittrice e giornalista Daria Bignardi, l’attivista per i diritti delle persone con disabilità e scrittrice Marina Cuollo, l’ex presidente di Legambiente Rossella Muroni e la cantante e musicista Mara Redeghieri. Direttrice scientifica di questa quarta edizione del festival è Annalisa Corrado, ingegnera e attivista ambientale.

IL PROGRAMMA – A dare il via alle attività sarà venerdì 2 giugno, alle 16.30, la consegna della cittadinanza onoraria ai neo maggiorenni di origine straniera nati in Italia e residenti a Cavriago in occasione della Festa della Repubblica, con la partecipazione del coro CavriCanto e di Marina Cuollo. Quest’ultima, alle 17.30, presenterà – in dialogo con Monica Morini e Annamaria Gozzi – il suo ultimo libro “Viola (Edizioni Fandango Libri), una romcom, intorno al tema della disabilità, che rompe gli schemi, in cui gli ingredienti classici di amore, sesso e amicizia sono miscelati in un cocktail di pura ironia, che prende a picconate le relazioni, tutte.

A seguire, alle 18.30 si parlerà invece di interconnessioni, corresponsabilità e crisi con Daria Bignardi, Annalisa Corrado e Rossella Muroni, a partire dal libro “Nessi e connessi” (Edizioni Il Saggiatore).

La prima giornata di Orticelli Ribelli si concluderà in musica, alle 21, con la voce inconfondibile di Mara Redeghieri per il concerto “Futura umanità. Canti e poesie di libertà e rivolta – dedicato a Mimmo Lucano”, un inno alla libertà e alla resistenza senza tempo in cui l’artista propone assieme a brani del suo ultimo lavoro discografico, canti partigiani e anarchici di rivolta, scritti e poesie che narrano attraverso un parallelo netto e coerente, la identica disperazione e tribolazione dei poveri e degli oppressi.

Ad aprire la giornata di sabato 3 giugno alle 16, ci sarà l’intitolazione delle nuove rose del roseto dedicato alle donne valorose, realizzato all’interno del Parco del Centro Cultura Multiplo. Un progetto che unisce ambiente e pari opportunità: dieci nuove rose per altrettante donne che si sono distinte nella loro vita e per il coraggio delle loro scelte – tra le quali Frida Khalo, Franca Rame, Antigone, Genoeffa Cocconi, Nawal El Saadawi – selezionate dai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Galilei. All’inaugurazione intervengono la sindaca Francesca Bedogni e l’assessore all’Ambiente Luca Brami, l’assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori, Il presidente della Commissione regionale Parità e diritti delle persone Federico Alessandro Amico e Monica Morini del Teatro dell’Orsa, che darà vita ad alcune storie rappresentate dalle singole rose. A seguire è prevista una chiacchierata botanica con l’esperta Rossella Zangelmi per conoscere le rose dedicate alle donne valorose.

Alle 17, Azzurra Rinaldi, docente di Economia politica all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, presenterà il libro “Le signore non parlano di soldi” (Edizioni Fabbri editori), dedicato alla disparità di genere e alle sue ricadute, non solo in termini di ingiustizia sociale e benessere, ma anche dal punto di vista economico. Per finire, alle 19.30, nel parco del Multiplo – dopo gli interventi musicali a cura degli allievi della scuola di musica – va in scena lo spettacolo teatrale “Fuochi ribelli coraggiose libere” di Teatro dell’Orsa, di e con Monica Morini, con musiche dal vivo di Claudia Catellani. Un racconto appassionante dedicato a donne ribelli e coraggiose a partire da Antigone, l’antenata che per prima ha la forza di disobbedire in nome della giustizia. “Dal mito alla vita, su uno stesso filo camminano donne libere che hanno aperto nuove strade, anche per noi, mandando in frantumi pregiudizi di secoli. Fuochi di luce che ci incoraggiano, semi di rivoluzione che germogliano futuro”.

La domenica di Orticelli ribelli sarà una festa allargata per tutte e tutti, con Giochi di legno del parco condotti da Officina Clandestina, il laboratorio Cluster a cura di Officina Natura Maestra per la costruzione di un’opera d’arte collettiva, le Narrazioni senza stereotipi per bambin* a cura delle lettrici volontarie del Multiplo, il laboratorio “Arte e Natura” per famiglie e bambin* e non solo. Alle 17.30, a cura della Compagnia del buco, va in scena “Out of time”, spettacolo di Circo clownesco rivolto a tutti a partire dai 3 anni tra dinamiche acrobatiche, precari equilibri e oggetti volanti.

A chiudere la giornata di domenica sarà, alle 19.30, Serena Dandini che presenterà “Cronache dal Paradiso (Einaudi), un libro pieno di fascino, romantico, ironico, avventuroso in cui la storia personale dell’autrice si intreccia con quella di donne e uomini che hanno inseguito un sogno, un luogo perfetto, un istante irripetibile, o anche una nostalgia, fino all’ossessione.

Ci sarà spazio anche per il cibo e il buon gusto, tra laboratori di degustazione della birra, Picnic nel parco con biopizza cotta nel forno a legna, birre artigianali e bibite biologiche, merenda a base di gelato.

IL FESTIVAL DIFFUSO – Ma il programma di Orticelli ribelli non si esaurisce e prosegue in un mini festival diffuso con iniziative per tutte le età per tutto il mese di giugno, tra cui lo spettacolo di teatro per bambini ‘C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa’ (giovedì 8 giugno, ore 21, parco del Multiplo ) di Teatro dell’Orsa, con Monica Morini e musica dal vivo con Fabio Bonvicini.

Mercoledì 14 giugno, al Bosco dei mille Frutti – Trebiolche Permacultura (via Guardanavona 53/4) è invece in programma un duplice appuntamento dedicato al suono e alla condivisione con la musicista Anna Palumbo, che comincerà alle 19 con il laboratorio “Drum circle – il potere del ritmo” per proseguire con l’aperitivo clandestino nel frutteto e mini concerto di musiche popolari dal mondo, e in conclusione “Telescopi giganti per seguire le stelle” – astrofinale con osservazioni del cielo a cura di REA Reggio Emilia Astronomia.

Giovedì 15 giugno, alle 21, al Parco del Multiplo, in collaborazione con Reggio Film Festival va in scena “Cinemini”, cinema all’aperto per bimb* dai tre anni e adulti.

Infine, venerdì 23 giugno alle 21, in una secret location ancora da svelare, presso la Pista ciclopedonale adiacente al cimitero napoleonico di Via Cavour è in programma “Orticelli Ribelli nella Notte di San Giovanni – Laboratorio di nocino”, alla scoperta dei riti magici di San Giovanni, storie notturne di tradizioni e streghe, unguenti ed erbe, prendendo la rugiada e narrando ricette.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, salvo diversa segnalazione. Gli eventi sono su prenotazione o a pagamento sono segnalati nel programma. In caso di maltempo non tutti gli eventi verranno confermati, alcuni saranno spostati a data da destinarsi.