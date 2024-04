Incendio della copertura di un capannone a Campogalliano

In tarda mattinata i Vigli del Fuoco di Modena e Carpi sono intervenuti con due autopompe, una autoscala e un’autobotte in via Ponte Alto a Campogalliano per l’incendio della copertura in manutenzione di un capannone che ha interessato due attività.

In particolare, in una la colata di materiale infiammato ha riguardato materiale plastico vario immagazzinato al suo interno. Il pronto intervento delle squadre dei Vigili del fuoco, oltre a spegnere le fiamme, ha evitato il propagarsi delle stesse al resto del capannone. Una squadra è rimasta sul posto per le operazioni di smassamento.

Intervenuta anche un’ambulanza del 118, per precauzione, tecnici ARPAE per i rilievi di competenza e i carabinieri.