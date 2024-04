Graduatoria scuole d’infanzia Modena: visualizzazione sospesa

A causa di un problema informatico è stata sospesa la visualizzazione delle graduatorie d’immissione alle scuole d’infanzia (comunali, di Fondazione Cresciamo, statali e convenzionate) pubblicate nella giornata di mercoledì 24 aprile sul portale del cittadino. Sono state rilevate, infatti, alcune incongruenze derivanti da un problema di tipo tecnico-informatico, che pur non pregiudicando il quadro complessivo delle ammissioni, richiedono una ulteriore verifica di dati e procedure.

Pertanto, in via cautelativa nell’ambito della disciplina dell’autotutela della pubblica amministrazione, nella giornata di giovedì 25 aprile è stata temporaneamente sospesa la visualizzazione degli esiti delle graduatorie, in attesa di verifiche puntali da parte della ditta che gestisce il sistema informatico per conto dell’amministrazione comunale che, da parte sua, attraverso i Sistemi informatici sta svolgendo analoghe verifiche per un controllo incrociato dei risultati. Le famiglie interessate, già informate del problema attraverso il portale del cittadino, saranno tempestivamente avvertite non appena sarà possibile, presumibilmente entro pochi giorni, visualizzare nuovamente le graduatorie.